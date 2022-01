Continua l’emergenza in casa Milan, ma c’è la soluzione!

Il Milan sta attraversando un periodo difficile, date le molte assenze. Tuttavia ad ogni problema c’è sempre una soluzione.

Dopo 22 giornate di Serie A, il Milan si trova al secondo posto con 48 punti. C’è molto rammarico nell’ambiente rossonero, soprattutto dopo la sconfitta di lunedì pomeriggio. Gli uomini di Pioli infatti avrebbero vinto il match, se non fosse stato per il clamoroso errore dell’arbitro Serra . Con il gol al 90’+2’ di Messias , la partita sarebbe terminata con una vittoria rossonera; invece si è conclusa con una sconfitta. Tralasciando questa situazione, è apparso evidente a tutti che il Milan sta attraversando un periodo complicato.

Ormai da tempo immemore la squadra meneghina si trova costretta a fronteggiare una continua emergenza . Al momento mister Pioli deve fare a meno degli infortunati Kjaer , Tomori e Pellegri . Tra gli assenti ci sono anche Kessie e Bennacer , convocati per la Coppa d’Africa. Le uniche note positive di questi giorni sono i ritorni di Calabria e Romagnoli (guariti dal Covid) e di Tonali (dopo la squalifica scontata con lo Spezia). Mentre nel girone d’andata i rossoneri avevano l’attacco come reparto più falcidiato, ora sono la difesa e il centrocampo ad aver bisogno di rinforzi. Chi ha giocato in sostituzione degli assenti ha dimostrato affidabilità e professionalità, ma per puntare allo scudetto c’è bisogno di altro.

I rossoneri sognano di portare nella Milano rossonera un titolo che manca ormai da troppi anni. Per poterlo fare c’è la necessità di trovare una certa continuità di uomini. I sostituti devono essere delle valide alternative ai titolari: solo così si potrà battere la spietata concorrenza e afferrare il tanto ambito primo posto. La soluzione a tale problema è intervenire sul mercato di gennaio, per donare al tecnico i rinforzi necessari. Certo trovare nella sessione invernale i giusti giocatori per qualità tecnico-tattiche adatti al gioco di Pioli non è semplice. Tuttavia ci sono ancora una decina di giorni per poter tentare un colpo: la difesa ha bisogno di rinforzi, date le assenze di Kjaer e Tomori. Maldini e Massara continuano a lavorare, con la speranza di poter dare una gioia ai tifosi. Lo scudetto passa anche attraverso la difesa.