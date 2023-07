Comune di Milano: “Il vincolo su San Siro avrebbe gravi conseguenze!”

Da mesi si continua a parlare del futuro di San Siro e del nuovo stadio di Milan e Inter. Le due società vogliono infatti costruire un nuovo impianto, che sia moderno e all’avanguardia proprio come quelli dei principali club europei. Ad oggi ancora non è stata presa una decisione sul vecchio San Siro, ma la sensazione è che i due club decidano di costruire due impianti fuori dalla città di Milano.

Proprio ilComune di Milano ha diffuso una nota attraverso i propri canali ufficiali. È arrivata dopo le notizie arrivate ieri sera sull'opzione dell'Inter di costruire un nuovo stadio sull'area di Rozzano. Si legge: "In merito al futuro di San Siro, il Comune di Milano fa sapere che non è ancora pervenuta una comunicazione ufficiale da parte della Soprintendenza. Tuttavia sembrerebbe ormai acclarata la scelta per un ‘vincolo culturale semplice’.Vincolo che di fatto impone, in concreto, che lo stadio rimanga lì dov’è”.