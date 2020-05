Comitato tecnico scientifico: se c’è un positivo, tutti in quarantena

Serie A, precisazione del comitato tecnico scientifico

MILANO – Le squadre di calcio devono essere sottoposte a una quarantena generalizzata di 14 giorni, in caso di una positività al Coronavirus durante gli allenamenti collettivi che riprenderanno il 18 di maggio: e’ questa – apprende l’ANSA – una delle indicazioni per le variazioni al protocollo, formulate dal comitato tecnico scientifico nel parere chiesto dal Governo per la ripresa degli allenamenti collettivi dalla prossima settimana (ANSA).