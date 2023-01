Colombo: “La partita con il Milan pesa a livello personale. Se segno….”

Sabato pomeriggio il Milandovrà affrontare in trasferta il Lecce, nel match in programma alle 18 e valido per la diciottesima giornata di Serie A. Non sarà una partita come le altre per Lorenzo Colombo, giovane attaccante in prestito dal Milan proprio ai salentini. Ai canali ufficiali del club giallorosso, la punta ha dichiarato cosa vuol dire per lui affrontare questa partita: "È una partita che, a livello personale, pesa. Ma ci tengo a fare bene, come in ogni altra gara, e qualora dovessi segnare non penso che esulterei".