Lutto nel mondo del calcio: è stato ritrovato Christian Atsu sotto le macerie

Christian Atsu non ce l'ha fatta. L'ex calciatore di Chelsea ed Everton è stato ritrovato morto sotto le macerie di Antiochia . Il giocatore dell’ Hatayspor era disperso da una quindicina di giorni, con precisione dal 6 febbraio , giorno in cui il terremoto ha scosso Turchia e Siria causando la morte di migliaia di persone. A confermare della morte di Atsu è stata prima la stampa, ma la certezza è arrivata dal suo procuratore Mehmet : "Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. Al momento stanno estraendo anche i suoi effetti personali. È stato trovato anche il suo telefono"...

Il ragazzo, la notte prima del terremoto, ha siglato anche un gol su punizione, che ha regalato il vantaggio alla sua squadra. Cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord in Olanda, si è trasferito prima in Portogallo al Porto e al Rio Ave, poi al Chelsea. Successivamente è volato in prestito a Vitesse, Everton, Bournemouth e Malaga in Spagna. Nel 2016 il passaggio al Newcastle, poi Al Ra’ed e infine Hatayspor.