Cheik Fall: “Muani? Il Milan ci ha provato, ma il ragazzo voleva andare…”

L’attaccante dell’Eintracht Francoforte, Kolo Muani, è stato il grande sogno per i rossoneri. Per quanto riguarda il futuro, il Milan dovrà iniziare a pensare ad un nuovo attaccante. Olivier Giroud sta facendo ovviamente bene, ma è nella fase conclusiva della sua carriera, così come Ibra.