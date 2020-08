Champions League, 3-0 al Lipsia: il PSG è in finale!

Champions League, PSG-Lipsia 3-0

MILANO – (ANSA) – ROMA, 18 AGO – Il Paris Saint Germain è la prima finalista della Champions League 2019-20. La squadra di Tuchel ha battuto i tedeschi del Lipsia 3-0 (2-0) e domenica sempre a Lisbona si giocherà la coppa con la vincente della seconda semifinale in programma domani tra Lione e Bayern Monaco. Sfuma il sogno di Nagelsmann. A regalare la vittoria ai parigini sono i gol di Marquinhos, Di Maria e Bernat. Vince la qualità in campo dei francesi, con il trio delle meraviglie. Per Neymar, trascinatore, a referto anche due pali. Si rivede anche Verratti, che Tuchel manda in campo in vista della finale di domenica, mentre per Icardi 90′ in panchina. (ANSA).

