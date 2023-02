Cesari: “Il fallo di Romero era da rosso, avete visto che intervento ha fatto?”

L'ex arbitro Graziano Cesari ha voluto commentare la gara diretta ieri in Milan vs Tottenham da Schaerer. Le sue parole

Ieri sera negli studi Mediaset, è intervenuto l'ex arbitro Graziano Cesari il quale ha voluto commentare la gara diretta ieri in Milan vs Tottenham dal direttore di gara Schaerer .

"Non mi ha convinto. Nella ripresa ha cambiato modo di arbitrare. Quando la partita è salita di tono ha avuto grandissimi problemi. Il giallo a Romero non mi è piaciuto per nulla, l'ammonizione è un provvedimento troppo dolce. La gamba è alta, per me è da rosso". Queste le parole ieri sera negli studi Mediaset, dove è intervenuto l'ex arbitro Graziano Cesari.

Paolo Di Canio ha voluto invece commentare la prestazione del Milan

In esclusiva a Sky SportPaolo Di Canio ha parlato della partita Milan vs Tottenham di ieri sera e ha detto: "Complimenti al Milan, anche uomo contro uomo ha controllato. Ero preoccupato per Kjaer isolato con Kane, invece con esperienza ha sempre fermato l'attaccante e fatto ripartire l'azione. Come dice Pioli i moduli ed i sistemi non contano, l'atteggiamento ha fatto davvero la differenza questa sera". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport dove ha parlato Paolo Di Canio.