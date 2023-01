Carnevali: “Eravamo in un momento complicato prima del Milan”

Le parole di Giovanni Carnevali

In esclusiva ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Giovanni Carnevali ha detto: "Quest'anno non siamo partiti nel modo migliore. Ieri abbiamo ritrovato finalmente un buon Sassuolo, abbiamo fatto un'ottima prestazione e veniamo fuori da un momento un po' complicato. Dopo dieci anni di Serie A, ci può anche stare un momento con qualche difficoltà in più. Ieri è stata un'ottima gara contro un Milan un po' in difficoltà". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 dove ha parlato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali il quale ha commentato sia la prestazione della squadra allenata da Alessio Dionisi contro il Milan, sia la prima parte di stagione dei neroverdi i quali sono in piena lotta per non retrocedere in Serie B.