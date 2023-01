Milan, Cardinale blocca il mercato: le regole ostacolano il lavoro di Maldini

Tuttosport oggi ha fatto una quadro generale sulla situazione riguardante le casse del Milan ed i possibili colpi di mercato

Tuttosport oggi ha fatto una quadro generale sulla situazione riguardante le casse del Milan. Gerry Cardinale, attuale proprietario del Milan, è quella di adeguarsi e seguire le norme imposte già da Elliott Management.

Ovvero intervenire sul mercato con investimenti su ragazzi promettenti. Inoltre va escluso un extra-budget stanziato solo per la sessione invernale. Nelle regole dettate dal club è piuttosto chiaro come RedBird abbia impostato un tesoretto valido per due sessioni di mercato: quella di gennaio e quella estiva.

Una frenata alle mira di Paolo Maldini. Il direttore dell’area tecnica si aspettava che Cardinale potesse dare una mano al suo operato con un investimento a sorpresa.

La società rossonera potrà permettersi di investire cifre maggiori a quelle stanziate di base solo in due casi: se dovessero esserci cessioni onerose dalla rosa rossonera, con tanto di plusvalenza, da poter dunque reinvestire sul mercato in entrata. Oppure nel momento in cui i ricavi annuali del Milan raggiungessero e superassero quota 400 milioni annui.

Ecco spiegate le difficoltà dei diavoli nell'accontentare le pretese della Roma per Nicolò Zaniolo. Il Milan aveva la preferenza dell’attaccante giallorosso anche per il trasferimento immediato a gennaio, però i limiti economici hanno messo in stand-by la trattativa.

Maldini ha però assicurato l’entourage di Zaniolo che avrebbe presto disposto di un extra-budget da investire per il suo acquisto, chiedendo al calciatore di rifiutare le altre proposte estere pur di attendere il Milan. Budget che difficilmente arriverà - come l'esterno giallorosso, salvo ovviamente colpi di scena.