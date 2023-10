Capello duro: “Avete visto il Milan? Dopo mezz’ora si è sciolto”

L'ex tecnico rossonero e della nazionale inglese non ci è andato per il sottile. Ecco il suo parere sul match giocato dai rossoneri ieri sera

Fabio Capello durissimo nei confronti dei rossoneri. La squadra di Milano è stata completamente ribaltata nel corso dell'incontro di ieri sera dal Paris Saint Germain. Una sfida che lascia davvero tanti punti di domanda ad un club che ha comunque grande voglia di essere protagonista in Italia e in Europa.

Alla fine del match ha espresso il suo parere anche Fabio Capello. Ecco le dichiarazioni del tecnico ex rossonero a Sky: "Non c’è stato il Milan in nessun momento, a parte la mezz’ora iniziale dove hanno palleggiato tutte e due le squadre, poi si è sciolto. Quando vai a giocare in Champions, il livello è alto perché becchi squadre che non ti perdonano nulla e ti condannano.".