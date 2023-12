Capello è convinto: “Questa vittoria farà capire tante cose…”

Fabio Capello ha fatto il punto della situazione sul momento che sta attraversando il Milan. La squadra rossonera deve cercare di uscire da questo limbo in cui alterna prestazioni molto convincenti ad altre poco piacevoli. Anche il match contro il Newcastle è stato una prova evidente. Ecco le dichiarazioni dell'ex mister.

"La vittoria di St James Park ha comunque un altro risvolto positivo : può far capire ai calciatori, e mi riferisco soprattutto ai nuovi, di essere forti. Dà loro sicurezza, dopo che in alcune partite mi è sembrato giocassero con un po’ di paura , facendo il compitino, senza rischiare il passaggio più difficile".

Parole chiare da parte di Capello che sa di avere davanti una squadra forte che può stupire ancora tutti a suon di ottime prestazioni. Adesso non ci resta che rivedere il percorso di crescita del Milan sul campo da gioco. Più specificatamente contro il Monza .

