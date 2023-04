Marchetti: “Il campionato sembra una parentesi fra le partite di coppa”

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato dello strano momento che sta vivendo il campionato

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato dello strano momento che sta vivendo il campionato di calcio di Serie A.

“Sembra quasi un paradosso, ma il campionato pare ormai diventato una parentesi fra le partite di coppa. Che siano quelle di coppa Italia o di Champions League poco importa. Un po’ per “colpa” del Napoli che ha messo talmente tanti punti fra sé e le inseguitrici che il capitolo scudetto è ormai soltanto da sistemare formalmente. Un po’ per responsabilità, stavolta senza virgolette, della corsa Champions (o corsa Europa) che mai come in questa stagione è frizzante, quanto imprevedibile. Ma è una corsa all’indietro”.

“L’incredibile mancanza di continuità nei risultati ha fatto in modo che la Juventus (attualmente penalizzata di 15 punti) possa pensare di rientrare… La Champions della prossima stagione però è fondamentale. Per qualcuno addirittura vitale, come ha dichiarato Marotta alla vigilia della semifinale contro la Juventus. Prescindere dalla Champions non si può, soprattutto per chi ha bisogno di continuare a incassare, senza voler fare troppe cure dimagranti”.

“Ecco perché un paradosso. Sì, il Napoli che ha vinto. Sì la lotta salvezza che oggi sembra abbastanza delineata. E così le sfide di questo weekend pasquale sembrano meno affascinanti. Tutti a pensare a cosa è successo nelle semifinali di coppa, tutti a pensare ai prossimi impegni in Europa, tra Champions, Europa League e Conference. In poche partite per dare un giudizio definitivo, per capire se la stagione è colorata oppure rimane in bianco e nero”.