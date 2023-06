Calori: “Luka Romero al Milan? Sarebbe meglio un passaggio intermedio”

Da giorni ormai il Milan sta valutando quali mosse effettuare nel corso del mercato estivo. L’obiettivo della società meneghina è quello di migliorare la rosa attuale e renderla ancora più competitiva. I rossoneri guardano all’estero ma anche in Italia, alla ricerca dei giusti colpi da piazzare.

Tra i profili più apprezzati dal Milan c’è quello di Luka Romero, giovane trequartista in uscita dalla Lazio a parametro zero. Nei giorni scorsi l’attaccante biancoceleste è stato accostato anche al Milan. A tal proposito si è espresso Alessandro Calori ai microfoni di Tuttomercatoweb. Su Luka Romero: "È un 2004, ha tecnica, qualità. E una grande mentalità. Bisogna trovargli la collocazione giusta. Va buttato in pista e deve fare il suo percorso”.