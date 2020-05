Cagliari, c’è il permesso dalla Sardegna per la ripresa da domani

Serie A, il Cagliari potrebbe riprendere subito

MILANO – Alcune regioni italiane hanno dato il via libera agli allenamenti individuali dei calciatori delle squadre di Serie A, nonostante il decreto governativo. Solinas, governatore della Sardegna, ha “autorizzato per gli atleti di discipline sportive per squadre, l’allenamento in forma individuale. E questo significa che gli atleti del Cagliari calcio potranno riprendere individualmente gli allenamenti all’interno di centri sportivi e strutture a porte chiuse ma all’aria aperta”. Il Cagliari, dunque, potrebbe ripartire con gli allenamenti individuali facoltativi già da domani.