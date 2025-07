Cafù: “Allegri? Non ho dubbi, lui è uno che lavora bene”

L'ex giocatore rossonero Cafù ha parlato del Milan in vista della nuova stagione. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Cafù che ha detto: “Milan? Avere il prima possibile la rosa al completo è un vantaggio, ma all’inizio del campionato manca più di un mese e il Milan si farà trovare pronto. Sommo convinto che arriveranno i rinforzi giusti”.

Ancora le sue parole

“Se Allegri li farà rendere? Sulla sua scelta non ho dubbi, è uno che lavora bene e bisogna solo dargli tempo per mettere in pratica il suo calcio. I risultati arriveranno. Il Milan può lottare per lo scudetto? Io lo spero. Senza le coppe europee potrà concentrarsi solo sul campionato e sulla Coppa Italia e questo può essere un vantaggio per una squadra che rispetto alla scorsa stagione qualcosa lo cambierà”.