Bucciantini: “Il Milan si ritrova in un eterno anno zero”

Milan, parla Bucciantini

MILANO – Marco Bucciantini si è così espresso a SkySport24 sul Milan: "Se penso al Milan, penso ad una squadra che si gioca la Coppa Italia e la qualificazione in Europa League. Il Milan può raggiungere ancora gli obiettivi massimi della stagione, pur avendo fatto una stagione iniziata male fin da subito con Giampaolo. Nonostante questo, però, è ancora in corsa. Il Milan continua a inseguire l'anno uno, che poteva essere questo, ma si ritrova in un eterno anno zero. Questi calciatori devono dimostrare che sono la pietra di questo Milan".