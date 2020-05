Serie A, la Fase 2 del Brescia

MILANO – Squadra ferma in attesa del protocollo definitivo. Per ora soltanto visite mediche, effettuate nella scorsa settimana. “Ho cambiato idea, bisogna ripartire! Bisogna tentare di riprendere il campionato – ha aggiunto Cellino intervistato da La Repubblica – altrimenti qui falliscono tutti. Certo, in Lombardia è ancora complicato fare i test medici ma se si gioca io resto al Rigamonti, nessun campo neutro”.