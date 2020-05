Milan, parla Braglia

MILANO – Simone Braglia, allenatore, si è così espresso a TMW su Rangnick: “Il Milan non è il Lipsia, ha una storia che parla da sola. Al di là degli errori commessi dal duo Maldini-Boban, il Milan era nella direzione giusta per rimettersi in carreggiata”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live