Borghi: “Icardi? Uno stoccatore come lui è utile al Milan…”

“Per me il Milan può anche pensare di fare l’investimento per un 9 titolare. Icardi? Sarebbe una mossa anche forte sul piano emotivo, in un certo senso. Io credo che uno stoccatore come lui potrebbe essere utile al Milan, però è una squadra che in questi anni è cresciuta molto con il suo gioco e sempre con un attaccante di gioco, da Ibrahimovic in giù. Un giocatore che attacchi la profondità, nell’idea il 9 era Origi che non ha fatto quel che doveva fare. Beto come caratteristiche, secondo me, è uno che attacca la velocità, ti dà la possibilità della palla diretta, si muove, si integra in un sistema… Potrebbe essere. Comunque uno che va verso l’area di rigore: c’è David del Lille, che ha grandissima rapidità di attaccare alle spalle della linea avversaria”.