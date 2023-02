Bonomi: “Nuovo Stadio? Valutiamo aree alternative a San Siro!”

Giuseppe Bonomi , advisor del Milan per la realizzazione del Nuovo Stadio, ha preso la parola ai microfoni di Radio Rossonera. Sul nuovo impianto : "Le riunioni del dibattito pubblico si sono chiuse a metà novembre, ma in realtà le indicazioni da parte del comune ci sono definitivamente pervenute nella seconda metà di gennaio. Questo perché c’è stato a metà dicembre un ordine del giorno votato dal Comune di Milano che ha sostanzialmente aderito allo spirito della proposta ponendo alcune condizioni ulteriori a quelle che in passato ci erano state imposte”.

Aree alternative a San Siro: "Come Milan abbiamo esaminato e stiamo esaminando anche aree alternative a San Siro, con l’investimento che in questo caso partirebbe come un investimento esclusivo del Milan. Tra queste aree c’è sicuramente l’area di Sesto, un’area che si presterebbe come se ne prestano altre, altrettanto interessanti. Qualora malauguratamente abortisse la proposta che abbiamo fatto sull’area attuale di San Siro non vogliamo farci cogliere impreparati e non lo faremo. Non mi straccerei le vesti se andassimo a realizzare uno stadio moderno e bello anche in un’altra area, purché sia un’area ben servita ovviamente dal trasporto pubblico locale”.