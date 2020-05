Bologna, visite mediche per i calciatori impegnati a Casteldebole

Serie A, la Fase 2 del Bologna

MILANO – Come riportato da SportFace, “proseguono gli allenamenti individuali a Casteldebole, dove per il quarto giorno consecutivo il Bologna è sceso in campo. I giocatori si sono allenati nel pomeriggio, divisi in gruppi da massimo quattro per campo e a distanza di sicurezza. La rosa si è alternata tra lavoro atletico e lavoro con la palla, sia con i palloni trovati sul posto che con quelli portati da casa. Gli allenamenti proseguiranno anche oggi, sabato 9 maggio, prima che i giocatori impegnati questa settimana a Casteldebole svolgeranno le visite mediche e viceversa. In mattinata, si è presentato sul campo d’allenamento anche Sinisa Mihajlovic, che si è dedicato ai giri di campo per un’ora circa. Si tratta della sua terza volta a Casteldebole dopo il via libera del Governo.