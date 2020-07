Bologna, Mihajlovic: “Col 3-4-1-2 ci siamo proposti meglio in avanti”

Bologna, parla Mihajlovic

MILANO – Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, si è così espresso a DAZN nel post partita contro il Napoli: “All’inizio ho sbagliato io qualcosa dal punto di vista tattico, mentre nella ripresa ci siamo messi 3-4-1-2 a uomo in tutto il campo e ci siamo proposti meglio in avanti. Nel secondo tempo abbiamo fatto davvero molto bene. Barrow nelle nostre idee è la punta centrale, ma non abbiamo avuto il tempo di lavorare sui movimenti del caso perché si gioca ogni tre giorni: così ora è perfetto partendo dall’esterno con la porta davanti”.

