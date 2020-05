Bologna, ieri primo allenamento senza pallone e attrezzi

Serie A, la Fase 2 del Bologna

MILANO – Come riportato dal Corriere della Sera, “è stato il giorno del Bologna: a 57 giorni dall’ultimo allenamento, sui campi di Casteldebole si sono rivisti i giocatori rossoblù, rigorosamente impegnati in sedute individuali. Niente pallone e niente attrezzi – anche perché al centro tecnico per regolamento le strutture sono rimaste chiuse – solo corsa e ripetute sui campi a partire dalle ore 15. Il primo gruppo era formato da capitan Poli, Orsolini, Dominguez, Santander, Bani e Corbo: tutti con mascherina nel parcheggio di Casteldebole, si sono sottoposti al controllo della temperatura tramite termoscanner e hanno firmato una autocertificazione prima di iniziare il loro allenamento, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale”.