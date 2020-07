Bologna, Dominguez: “Voglio giocare tanto per acquisire fiducia”

Bologna, parla Dominguez

MILANO – Nico Dominguez, talento del Bologna, si è così espresso a DAZN nel post partita contro il Napoli: "Nel primo tempo non eravamo al massimo, nel secondo tempo invece abbiamo giocato molto meglio: posso dire che avremmo meritato la vittoria. Ho avuto due chance per fare gol, devo migliorare la mira. Il mio obbiettivo è fare più minuti possibile per acquisire fiducia, così posso anche aumentare le mie possibilità di essere convocato in nazionale".