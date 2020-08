Milan, via Biglia?

MILANO – Davide Vagnati, ds del Torino, si è così espresso sull'interesse per Biglia del Milan: "Biglia tra i profili che ha allenato il mister, ora stiamo valutando la sua posizione come tante altre. Il mister ha avuto tanti giocatori, abbiamo ampia scelta"