Berlusconi: “Smentisco la mia fede interista. Il derby più bello…”

Milan, parla Berlusconi

MILANO – Silvio Berlusconi, storico ex presidente del Milan, si è così espresso al Corriere della Sera in vista del derby contro l’Inter di domenica sera: “Il derby più bello è la doppia combattutissima semifinale di Champions del 2003. Eliminammo l’Inter a Milano e poi superammo la Juve nella finale a Manchester”.

SULLA SUA PRESUNTA FEDE INTERISTA: “L’ho smentita sempre. Sono cresciuto milanista, con un papà milanista, in una famiglia di milanisti. Mi sono sempre sorpreso di queste chiacchiere”.

SUI CAMPIONI DA DERBY: “Se proprio devo indicarne uno, scelgo Marco Van Basten, simbolo della bellezza del calcio”.

SUL 6-0 DEL MILAN ALL'INTER: "No, si giocò di venerdì, alla vigilia delle elezioni politiche del 13 maggio. Ero a Roma impegnato nella manifestazione di chiusura della campagna elettorale. Fu una bella prestazione del Milan, fui naturalmente contento della vittoria, ma mi lamentai con l'allenatore per il risultato eccessivo. Perché nel calcio, una volta messo al sicuro il risultato con ampio margine e avendo in mano la partita, è inutile e ingiusto infierire".