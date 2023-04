Bennacer: “Abbiamo un gol in più ma manca una partita”

Dopo la gara di San Siro, in cui il Milan ha battuto 1-0 il Napoli, il centrocampista, autore del gol, ha parlato ai microfoni di Prime Video

Il centrocampista ha commento la vittoria: "Abbiamo lavorato bene. Abbiamo provato a fare quello che ci ha chiesto il mister e ha funzionato. Abbiamo un gol in più, ma manca un'altra partita . Giochiamo tra tre giorni, bisogna recuperare al meglio e fare le cose bene. Oggi abbiamo giocato insieme, ci abbiamo messo un buon atteggiamento e dobbiamo continuare in questo modo".

C'è il rammarico per non aver raddoppiato in superiorità numerica: "Cerchiamo di fare sempre di più. Dobbiamo lavorare ancora di più verso la seconda partita".