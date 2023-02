Baresi: “Nessuno dimentica quello che il Milan ha fatto l’anno scorso”

“Nessuno dimentica quello che il Milan ha fatto l’anno scorso, conquistando lo scudetto. Ma quando vinci le responsabilità aumentano e devi dare qualcosa in più, tutti prendono accorgimenti per batterti”.

Baresi crede che questo gruppo possa risollevarsi e dà la sua ricetta: “Ora dobbiamo essere bravi a non farci destabilizzare dalle critiche, uniti per un unico obiettivo, perché rappresentiamo un club e una maglia gloriosa. Il primo pensiero dev’essere la squadra: ricordarci perché e come abbiamo vinto”.