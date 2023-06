Baresi: “Berlusconi, è stato il papà di tutti. Il Presidente più vincente”

Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan e capitano del primo ciclo del Diavolo di Silvio Berlusconi, ha parlato in esclusiva...

Franco Baresi , vicepresidente onorario del Milan e capitano del primo ciclo del Diavolo di Silvio Berlusconi , ha parlato in esclusiva al 'Corriere dello Sport' della scomparsa, del suo ex Presidente.

Su cosa ha rappresentato per lui Berlusconi : "E’ stato il papà di tutti, al di là che sia stato un grande Presidente, ma anche una persona molto sensibile, attento prima alla persona e poi all’atleta. Amato da tutti perché chi lo conosceva sapeva quanto fosse generoso. Con la sua empatia riusciva a coinvolgere tutti, se siamo riusciti a vincere tanto il merito è stato suo".

Sull'episodio personale che vuole raccontare: "Un bel gesto nei miei confronti fu quando mi consegnò nell’ultima partita quel pallone d’oro, lì ci fu un altro segno di grande stima e riconoscenza verso la mia persona. Non avendolo mai vinto me lo consegnò lui. E’ un regalo che vale doppio per ciò che avevo fatto nei vent’anni di Milan".