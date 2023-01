Il futuro di Bakayoko resta incerto? l’incontro del calciatore a Casa Milan

Il Milan dovrà cercare di liberarsi di alcuni esuberi. Tra questi c'è ovviamente il nome di Bakayoko. centrocampista in prestito dal Chelsea

Redazione Il Milanista

L'obiettivo per la sessione di gennaio di calciomercato di Massara e Maldini sarà anche quello si sfoltire gli esuberi in rosa. Uno di questi è senza dubbio l'ex Blues Tiemouè Bakayoko. Il calciatore è completamente fuori dal progetto tecnico milanista, sta facendo però resistenza per lasciare il Diavolo. Maldini e Massara lo hanno messo da tempo sul mercato, ma diverse offerte sono state rispedite al mittente dal giocatore stesso.

In estate ha rifiutato il Galatasaray, ma precedentemente anche altri club che sarebbero stati contenti di accoglierlo. Tornato nel 2021 in rossonero, Timo deve ancora scontare il prestito biennale pattuito tra Milan e Chelsea. Il ragazzo percepisce uno stipendio oneroso da quasi 3 milioni di euro - proprio per questo la dirigenza rossonera ha le idee ben chiare sul suo futuro.

In tale ottica qualche giorno fa a Casa Milan c'è stato un incontro tra i due dirigenti e Bakayoko in persona. Come riporta il quotidiano Il Giornale, il giocatore si è recato nella sede rossonera per ascoltare le offerte arrivate al Milan per il suo cartellino. Nello specifico sono due i club sulle sue tracce, e che potrebbero garantirgli il giusto spazio: ancora Galatasaray e Adana Demirspor. Due società turche, vogliose di arricchire con elementi di maggiore blasone la propria rosa e in generale il campionato turco.

Il Giornale ha continuato spiegando che il Milan avrebbe accettato l’offerta dell’Adana Demirspor per Tiemouè Bakayoko. Un passaggio di prestito, certo, le cui condizioni hanno convinto Paolo Maldini e Frederic Massara. Per questo motivo, il club rossonero ha dato il totale via libera.