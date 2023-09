Milan, tantissimi auguri a Carlos Bacca: oggi spegne 37 candeline

Tanti auguri a Carlos Bacca. L'ex attaccante del Milan spegne oggi 37 candeline. L'estate 2015, l'attaccante colombiano sbarca a Milano per circa 30 milioni di euro. Il 23 agosto esordisce in A, durante la gara persa dai rossoneri contro la Fiorentina. Nella successiva presenza, contro l'Empoli, trova il primo gol nel campionato italiano. Al termine di questa stagione risulta il primatista del Milan per presenze e reti. Il 23 dicembre 2016 alza al cielo la Supercoppa italiana, primo trofeo con la maglia dei meneghini. Tra le fila dei rossoneri ha collezionato la bellezza di 7o presenze, andando in gol in ben 31 occasioni. Tanti auguri Carlos Bacca!!!