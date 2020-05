Atalanta, si prosegue con le sedute dopo i tanti arrivi di ieri

Serie A, la Fase 2 dell'Atalanta

MILANO – Primi allenamenti facoltativi nella mattinata di martedì 5 maggio al Centro Bortolotti di Zingonia per i giocatori dell’Atalanta. I primi ad arrivare sono stati mister Gian Piero Gasperini e il ds Giovanni Sartori, poi Mattia Caldara, Timothy Castagne, Duvan Zapata e il Papu Gomez, Rafael Toloi, Marten de Roon, Ruslan Malinovskyi. Gli nerazzurri si sono allenati in due gruppi separati per orario nel corso della mattinata.

L’Atalanta ha comunicato che a partire da martedì 5 maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti della prima squadra l’utilizzo dei campi del Centro Bortolotti di Zingonia per sedute individuali e volontarie. Agli atleti sarà permesso l’accesso esclusivamente ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre spogliatoi, palestra e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi.