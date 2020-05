AssoCalciatori, Calcagno: “Dobbiamo risolvere il problema della quarantena”

Serie A, parla Calcagno

MILANO – Il vicepresidente dell'AIC Umberto Calcagno si è così espresso a RadioKissKiss sulla possibilità di trovare un positivo in una squadra e delle conseguenze per la squadra: "Questa è una criticità che speriamo di risolvere. Ovvio che in caso di positività di un calciatore durante le competizioni, con il ritiro, la squadra coinvolta non potrebbe continuare a partecipare al torneo".