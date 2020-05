AssoAllenatori, Ulivieri: “Spero che il protocollo venga alleggerito”

Serie A, parla Ulivieri

MILANO – Il presidente dell'associazione allenatori Renzo Ulivieri si è così espresso al Corriere del Mezzogiorno sulla ripresa del calcio: "Spero che il protocollo venga alleggerito un po'. In questa situazione vedo molti problemi di realizzazione. Il ritiro mi pare una forzatura, anche perché andrebbe considerato ciò che è accaduto prima: tutti siamo stati due mesi rinchiusi in casa".