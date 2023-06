Milan, Arnautovic scelto per il dopo Ibra: la situazione

Questa sera il Milan saluterà lo svedese: per il prossimo futuro è l'austriaco del Bologna il nome scelto per sostituirlo dal prossimo anno

Il Milan questa sera chiuderà il suo campionato. I rossoneri sfideranno il Verona alle 21 a San Siro. Ma questa sarà anche l'occasione per salutare Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese lascerà il Milan e riceverà il tributo del popolo milanista, pur senza scendere in campo per problemi fisici.