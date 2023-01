Cassano: “L’unica cosa che si può dire al Milan e che ha perso due punti”

Intervenuto durante una live della 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato la partita pareggiata ieri dal Milan contro la Roma . Queste le sue dichiarazioni: "Partita che a me non è piaciuta, ma il Milan meritava di vincere. Ha provato a far qualcosa in più, fino all'87esimo la partita è finita. Un calcio d'angolo e una punizione e finisce 2-2 non avendo alternative per via dei troppi infortuni. Fanno le critiche a Pioli perché ha tolto Bennacer e messo Vranckx? Non ha un'alternativa a Giroud che è spompato, poverino sta lì a fare la presenza. Metti De Ketelaere, ma se metti me, te (rivolto ad Adani, ndr) o Ventola è uguale. Qual è la critica? Che metti Gabbia? Bisogna dire invece che la Roma in 87 minuti ha fatto una partita ignobile, non ha fatto un tiro in porta! Ha messo i quattro tenori, e che tenori! Ma se tu dici a Zaniolo, Pellegrini e Dybala 'giocate a rincorrere i terzini', hai voglia di dire i tenori: fai giocare i terzini!".

"Puoi mettere anche sei attaccanti", prosegue Fantantonio. "Dybala che è il giocatore più forte della Roma, non ha un'alternativa. Celik non ha fatto una discesa, aveva il compito di marcare Leao. Stessa cosa Zalewski con Saelemaekers, stavano tutti dietro la palla. Perché non si dice che il Milan meritava di vincere? A Pioli non si può dire niente. Ha messo Gabbia per fare 3 difensori contro 2 attaccanti, Belotti e Abraham. Perché non si dice che la Roma non meritava di fare un punto? Non è propositiva, non ha idee: perché non si scrivono queste cose? Perché non si dice 'Mourinho come mai non fai giocare bene la squadra?' Zaniolo, poverino, ieri ha preso un giallo e andava dietro ad aiutare, e lui deve giocare avanti! Abraham, tutti lo criticano, cosa deve fare se gioca nella sua metà campo che deve marcare il mediano avversario? Se bisogna fare le critiche le fai alla Roma, non al Milan. L'unica cosa che puoi dire al Milan è che ha perso due punti".