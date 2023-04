Ancelotti: “Complimenti a Maldini, vorrei incontrare il Milan in finale”

Ieri sera anche il Real Madrid ha staccato il pass per la semifinale, eliminando il Chelsea. Il tecnico ha voluto fare i complimenti al Milan

Ieri sera il Milan ha pareggiato a Napoli, conquistando l'accesso alla semifinale di Champions League. Nell'altro quarto di finale in campo ieri, il Real Madrid ha battuto 2-0 il Chelsea a Londra, confermando il successo dell'andata e qualificandosi per la semifinale. Carlo Ancelotti così continua il suo percorso con i Blancos, per difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione.

Ai microfoni di Sky Sport, l'ex tecnico rossonero ha parlato anche del match del Maradona: "Il Milan ha fatto 1-1. Penso a chi c’era in panchina l’ultima volta in panchina in semifinale 16 anni fa… Nel 2007, Atene. Il Milan ha raggiunto un grande traguardo, complimenti a tutta la società, a Paolo. Nutro affetto anche per il Napoli, che ha fatto una stagione straordinaria ed è la miglior squadra del campionato italiano. Maldini? Gli ho già mandato un messaggio poco fa...".

Ai microfoni di Mediaset invece Ancelotti ha dichiarato: "Un grande traguardo per il Milan, anche se bisogna fare i complimenti al Napoli che ha fatto una stagione eccezionale, lo Scudetto sarà suo con grande merito. L’ideale sarebbe incontrare il Milan in finale, ma la strada è ancora lunga. La storia in questo tipo di competizione conta, non è un caso che Milan e Real siano le squadre con più vittorie in Champions".