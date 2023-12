Ambrosini: “Pioli? Non siamo al punto di rottura. Sugli infortuni…”

L'ex centrocampista del Milan ha analizzato il momento dei rossoneri, dal futuro di Mister Pioli all'emergenza legata ai troppi infortuni

Sabato il Milantornerà in campo contro il Sassuolo, per cercare di chiudere il 2023 con una vittoria. Nelle ultime settimane il clima nell'ambiente rossonero non è stato semplice, con la posizione di Pioli in discussione e i tanti infortuni. Intervistato da Gazzetta.it, Massimo Ambrosini ha dato il suo parere.

Su Pioli: "Classifica alla mano, il Milan è in linea con il suo obiettivo minimo. Riguardo all'allenatore, non penso che siamo arrivati al punto di non ritorno, di rottura. Certo, è preoccupante vedere come la squadra cada con questa frequenza. A questo va aggiunta l'aspettativa di una proprietà che ha speso molto sul mercato".

Gli infortuni: "Vorrei ricordare che MilanLab nacque per avere uno strumento in grado di fornire prevenzione. Ma ora come ora è impossibile dare spiegazioni per chi non vive tutti i giorni a Milanello. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona e che merita delle riflessioni".

L'Europa League: "Se il Milan può arrivare fino in fondo? Assolutamente sì".

