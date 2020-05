Altafini: “Mai far andare via Maldini, Rangnick ha già iniziato male”

Milan, parla Altafini

MILANO – Jose Altafini, ex attaccante del Milan, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul futuro del club: "Quando arrivai al Milan il Palmeiras mi aveva ceduto per una cifra record e con questi soldi avevano rifatto la squadra. Ecco, io dico, basta perdere tempo con giocatori che non incidono. Ci vuole il non plus ultra per risollevare questo Milan. Non dico Mbappé perché è impossibile, ma qualcosa del genere. E' bello anche pensare di prendere i giovani, ma devono essere inseriti in un contesto con gente di esperienza, altrimenti diventa complicato, prima di tutto per loro. Ibrahimovic ha compiuto una bella impresa perché ha tolto pressione agli altri, Rangnick ha già iniziato male con le sue dichiarazioni. Mai far andare via Maldini, l'anima del club. E le squadre con grande pubblico vanno tutelate. Il Milan non dovrà mai più andare in B".