Allenamenti Serie A, salvo nuove indicazioni si riprenderà il 4 maggio

Serie A, la ripresa degli allenamenti: le date

MILANO – Secondo quanto riportato da SkySport, ecco quando potrebbero riprendere gli allenamenti delle squadre di Serie A: “La Lega di serie A intanto continua ad aggiornare gli scenari relativi ad una possibile ripartenza del campionato: l’indicazione emersa anche dall’ultimo consiglio è circa quattro settimane dopo il momento in cui ripartiranno gli allenamenti. Cioè più o meno un mese dal 4 maggio, se il ministro dello Sport Spadafora confermerà quella come data di riapertura del lavoro per gli sportivi professionisti, e sempre che il lockdown del Paese non venga prolungato”.