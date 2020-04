Serie A, la ripresa degli allenamenti: le date

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli atleti, professionisti e non, degli sport di squadra, primi fra tutti i calciatori, dovrebbero ricominciare ad allenarsi il 18 maggio. C’è l’annuncio di Conte, ma il Dpcm si concentra solo sulle riaperture del 4 maggio. Il ministro Spadafora dice per ora “vedremo” con riferimento agli approfondimenti previsti per i prossimi giorni.