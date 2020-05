Allenamenti Serie A, dal 18 maggio ok agli allenamenti collettivi

Allenamenti Serie A, le ultime

MILANO – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport italiano, si è così espresso sulla ripartenza degli allenamenti collettivi in Serie A: “Ho ricevuto la comunicazione del presidente della Federcalcio Gravina e mi ha detto che hanno accolto le osservazioni del Cts riadattando il proprio protocollo e quindi consentendo senza altre difficoltà di poter riprendere entro il 18 maggio gli allenamenti collettivi: quarantena delle squadre in caso di nuovi positivi, responsabilità dei medici sportivi, necessità che i tamponi non vadano a discapito dei cittadini – ha aggiunto Spadafora -. Se il campionato riprenderà come tutti auspichiamo sarà grazie al fatto che ci saremmo arrivati mettendo tutto e tutti in sicurezza e non con la fretta irresponsabile o strumentale di chicchessia. Capisco che sebbene la mia delega riguardi tutto il mondo dello sport ci sia un’attenzione particolare per il calcio. Sono consapevole dell’importanza sociale del calcio, ma anche del fatto che sia una delle industrie più importanti ed è un valore aggiunto per il nostro paese”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live