Al via la nuova stagione rossonera: programma e comunicato

L'8 luglio torna a vedersi calcio sui campi di Milanello. Da questo giorno infatti inizia la preparazione per la nuova stagione.

Sta per tornare il grande calcio nostrano. Con gli Europei ancora in pieno svolgimento e la nostra Italia impegnata questa sera nella semifinale contro la Spagna, stanno per partire i raduni dei vari club di Serie A. Come riportato dal sito acmilan.com, Giovedì 8 luglio, nel tardo pomeriggio, avrà luogo il primo allenamento, che non potrà essere visibile al pubblico. Il Club rossonero pronto all'avvio della preparazione per la nuova stagione nel pieno rispetto del protocollo Covid-19.