Gli aggiornamenti sull’affare Miranda: i rossoneri pronti per chiudere

Milan è pronto per continuare a lavorare sul mercato e soprattutto per chiudere il prima possibile l'affare che porterebbe Miranda a Milano

Il nome per la fascia rossonera è uno solo e lo è anche da diverso tempo. I rossoneri non vedono l'ora di chiudere per quello che dovrebbe essere il calciatore pronto a far rifiatare un elemento importante della rosa come Theo Hernandez. Le prossime ore saranno decisive. Ecco di chi stiamo parlando.

Miranda del Betis non vede l'ora di poter vestire la casacca rossonera. Il calciatore sa che ha bisogno di continuare a fare la differenza e la società spagnola inizia a starli stretta, anche per questo motivo i rossoneri sono pronti a forzare il suo arrivo in vista del prossimo mercato invernale.

Adesso non possiamo fare altro che continuare a lavorare ed indagare sulle prossime evoluzioni di questa trattativa che al momento sta vivendo una piccola fase di stallo. Tutto dipende dai rossoneri che devono capire se effettivamente è possibile affondare il colpo.

