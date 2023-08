Agente Wahi: “E’ un grande giocatore, potrebbe venire in Italia”

Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, l'agente di Elye Wahi, Crescenzo Cecere, ha parlato di un possibile trasferimento in Italia per l'attaccante francese accostato anche al Milan. Il calciatore lo scorso anno con la maglia del Montpellier ha collezionato 33 presenze, trovando la via del gol in ben 19 occasioni.