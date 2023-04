Adani: “Leao eccezionale a campo aperto, Maignan strepitoso”

Grande festa rossonera ieri al Maradona. Il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Napoli e ha conquistato la semifinale di Champions League, a 16 anni dall'ultima volta. La squadra di Pioli affronterà la vincente tra Inter e Benfica. I nerazzurri scenderanno in campo stasera a San Siro con il successo per 2-0 ottenuto in Portogallo. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha commentato la qualificazione del Milan.