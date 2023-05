Adani: “Il Milan è precario, per gli alti livelli rimane un miracolo”

“Condivido i discorsi generali sul match e credo che il Milan rimanga una squadra precaria. In questa partita la differenza grossa è stata che la Roma non ha avuto la sua stella, il Milan sì. La Roma ha confezionato un gol in ripartenza fatto bene, il Milan ha fatto gol grazie alla giocata della sua stella. La Roma continua a difendere troppo bassa, porta i duelli dei centrali a 4 metri da Rui Patricio. In futuro dovrà avere l’obiettivo di non farsi crossare addosso tra il dischetto del rigore e l’area piccola, perché lì è difficile difendere. La Roma in quelle situazioni si sente forte ma basta una deviazione e il castello crolla”.

“In valori assoluti, il Milan ha un monte ingaggi inferiore alla rosa e sarebbe l’ultima squadra da guardare nel duello come precarietà della rosa. Il Milan è precario ragazzi, i tre giocatori che ha comprato non hanno dato niente e ha i giocatori di un anno fa. Il Milan non ha potuto mai spendere, fa fatica, e a livello di costo della rosa la Roma non è inferiore al Milan. Origi e De Ketelaere non hanno dato: uno è costato, l’altro sì ma l’investimento non ha reso. Il Milan non ha profondità oggi: io dirò sempre che per alti livelli rimane un miracolo, con uno scudetto e una semifinale di Champions League raggiunta. I rossoneri hanno fatto un secondo e un primo posto negli ultimi due anni, per me il rendimento è sufficiente non è negativo. E’ chiaro che diventa un bagno di sangue se esci, ma se tu non hai la possibilità di avere fondi è chiaro che senza la Champions League sarebbe difficile”.