Adani: “Zaniolo ha forzato la cessione, il primo a perderci è proprio lui”

"Il giocatore per primo ha forzato la sua eventuale cessione senza però portare un acquirente. È tutto sbagliato, nei tempi, nei modi e nell'accompagnamento. Il primo a perderci è proprio Zaniolo, che perde tempo per giocare, crescere e migliorare nel suo percorso. Scamacca ha la sua età ma è andato al West Ham, che ha una posizione di classifica migliore. Adesso ricucire coi giallorossi diventa difficile. Come ci si comporterà a Roma con Zaniolo negli ultimi 4 mesi? Ci perde per primo il giocatore, che poteva e potrebbe tuttora diventare utile anche per l'Italia".