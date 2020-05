acmilantogether: le principali attività dal 18 al 24 maggio 2020

#acmilantogether: le principali attività

MILANO – (fonte: acmilan.com) L’aggiornamento settimanale sulle principali attività dell’AC Milan nella lotta al coronavirus e per il sostegno del club.

ALLENAMENTI A MILANELLO, SECONDA SETTIMANA

Da domani, lunedì 18 maggio, i calciatori riprendono gli allenamenti a Milanello, nel rispetto delle procedure di protocollo in fase di finalizzazione. Tutta la rosa della prima squadra sarà a disposizione di Stefano Pioli, con l’unica eccezione di Franck Kessie, che sta osservando la quarantena dal suo rientro in Italia.

INSIEME PER MILANO: FONDAZIONE MILAN IN AIUTO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Prosegue l’impegno di Fondazione Milan con il Comune di Milano per venire incontro alle richieste di aiuto di molte famiglie in difficoltà, in particolare per l’alimentazione. L’obiettivo del Dispositivo di Aiuto Alimentare, progetto cui aderisce la Onlus rossonera, è quello di aiutare circa 16mila persone, all’interno di 4mila nuclei familiari, raggiungendole direttamente a casa, consegnando pacchi di alimenti e generi di prima necessità. È ancora possibile continuare a sostenere Fondazione Milan in questo progetto.

WELCOME SKRILL, IL NUOVO GLOBAL PAYMENTS PARTNER DI AC MILAN

AC Milan ha celebrato questa settimana una nuova importante partnership commerciale con Skrill, azienda leader dei pagamenti digitali, che è diventata “Global Payments Partner” del Club rossonero.

Sebbene l’accordo sia stato firmato alcune settimane fa, le parti avevano scelto di concentrare i propri sforzi sulla priorità dell’emergenza Coronavirus, a sostegno della comunità locale. Ora, è stato avviato il piano di attivazione della partnership, in parallelo al percorso del Club verso un ritorno graduale e in sicurezza sui campi di gioco. Skrill e AC Milan eleveranno il contatto con i fan di tutto il mondo, anche per i pagamenti del merchandising ufficiale disponibile sulle piattaforme ufficiali del Club.

LA VIDEOCHAT TRA STEFANO PIOLI ED ETTORE MESSINA

Il tecnico del Milan Stefano Pioli e il coach della Pallacanestro Olimpia Milano Ettore Messina, venerdì 15 maggio, sono stati protagonisti di una videochat dal tema “Gestire un team a distanza”, moderata da Mauro Suma. Si sono collegate circa 250 persone, tra manager e titolari di aziende che investono nel settore Sponsor e Corporate Hospitality del Club rossonero. Sono emersi molti spunti di riflessione, nati dal know how dei due allenatori sulla gestione del gruppo in questi due mesi di emergenza Coronavirus. Maggiori dettagli sono disponibili sui siti dei due Club.

DISTANTI MA VICINI: NUOVI VIDEO-ALLENAMENTI TARGATI PUMA.

Stare insieme e tenersi in forma. Con questi presupposti continuano gli allenamenti dei trainer di Puma per tifosi rossoneri all’insegna di #acmilantogether. Questa settimana è stata proposta una serie di esercizi “total body”. Per i più piccoli è stata pubblicata la quarta puntata degli allenamenti indoor eseguiti da Massimo Ambrosini e suo figlio Federico.

Restiamo uniti e rispettiamo le regole. Sempre Milan!

